Ludovica Valli torna per Manuel? La risposta

di Redazione 03/12/2016

La prima parte della stagione per il Trono Classico e Gay si è ufficialmente chiusa con le scelte di Claudio Sona e Riccardo Gismondi oltre all’addio di Claudio D’Angelo, e adesso tutta l’attenzione si concentra su Manuel Vallicella, unico nuovo tronista che sia già stato presentato mentre le news di UeD per ora non hanno ancora svelato chi gli farà compagnia. Ma la domanda che rincorre ovunque, soprattutto sul web è una sola: Ludovica Valli troverà il coraggio di ripresentarsi come corteggiatrice di Uomini e Donne per Manuel Vallicella? Una prima risposta da parte dell’ex tronista è arrivata nelle ultime ore quando dietro alle domande insistenti sul suo rapporto con Fabio Ferrara la ragazza ha dato una risposta chiara sul suo profilo Instagram: “ “Penso di essere stata sempre molto chiara con tutti voi, dal primo giorno. Tutti voi avete occhi per guardare e orecchie per sentire. Se poi in passato sono venuti su ‘castelliì’ purtroppo non è colpa mia”. E poi ha anche aggiunto: “Ma innamorata chi? Cosa? Vedete quando dico ‘castelli’? Buona giornata ragazzi”. Quindi Ludovica conferma che nonostante il forte sentimento che la lega ancora a Fabio non c’è nessuna speranza che tra loro la storia ricominci. Ecco perché i fans di Manuel Vallicella possono ancora pensare che la storia tra i due possa ricominciare. Intanto però pare che Martina Luchena, scartata all’ultimo di Riccardo Gismondi, si voglia riproporre per Manuel.

