Home Uomini e Donne News UeD: Martina Luchena stronca la nuova coppia

News UeD: Martina Luchena stronca la nuova coppia

di Redazione 05/12/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Martina Luchena ci ha provato fino all’ultimo, ma la scelta di Riccardo Gismondi è stata Camilla Mangiapelo. E così mentre la nuova coppia comincia la vita insieme, anche se fino al momento della trasmissione della scelta non può apparire in pubblico, le ultime news di Uomini e Donne confermano che la corteggiatrice torinese si sta riorganizzando forte anche dell’appoggio che le è arrivato dal pubblico. Ha aspettato qualche ora, Martina Luchena, ma poi ha postato un lungo messaggio sul suo profilo social per ringraziare tutti quelli che l’hanno aiutata e supportata nel suo percorso ma ha anche lanciato una frecciatina alla sua rivale. Infatti ha chiuso così il suo messaggio. “Concludo con il dir #ilpeggiordifettodichisicredefurboèpensarecheglialtrisianostupidi #sempreatestaalta #rideresempre”. Prima invece si era rivolta alla sua famiglia, agli amici, ma anche alla produzione e alla redazione di Uomini e Donne che hanno fatto di tutto perché stesse bene e ha ringraziato anche i suoi nuovi fans che la hanno dato la carica e la grinta per arrivare in fondo. Martina è piaciuta molto sia al pubblico che agli opinionisti, soprattutto dopo le polemiche legate allo strano rapporto tra Camilla e Giulia De Lellis, mai chiarito del tutto. Ecco perché il suo né uno dei nomi caldi tra quelli che potrebbero sedere sulla poltrona rossa nei prossimi mesi prendendo il posto dei tronisti che hanno scelto.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp