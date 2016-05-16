Home Home Per l'X Factor Livornese e Karaoke Iscrizioni Ancora Aperte, Tutte Le News

di Redazione 16/05/2016

Due squadre. Una vera e propria "battaglia", a colpi di note, per accaparrarsi gli ambiti premi finali. In tutto ciò consterà il concorso Kara-Factor, organizzato da Azzurra Lorenzini e Daniele Pelissero e che andrà in scena il prossimo 27 maggio presso l'Old West di Livorno. Un locale Country che, per una sera, diventerà lo scenario di una competizione basata unicamente sull'amore per la musica e sulla convivialità. Un X Factor paesano e gaio. 24 concorrenti si daranno battaglia, fino ad arrivare alla decretazione dei 4 finalisti, tra i quali scopriremo, rispettivamente, quarto e terzo classificato e primo e secondo. 2,30 minuti, inizialmente, per far sentire ai giurati, muniti di palette, la propria voce, il proprio personale ed unico modo di interpretare o, semplicemente, il proprio verace amore per la musica. Nella fase finale, i concorrenti si esibiranno portando a compimento l'intero brano scelto. Sarà possibile presentarsi alla competizione con un massimo di due brani. Un'occasione semplice e popolare per riscoprire il gusto conviviale della musica, nella sua accezione più genuina. Ricchi premi, simpatiche sorprese e tanta voglia di divertirsi. Il vincitore farà vincere un premio di partecipazione all'intera sua squadra e tutti i partecipanti saranno nominati e pubblicizzati su Radio Friends, nota radio online di Livorno. Cos'altro aggiungere?! Sarà difficile andar via a mani vuote, ma, soprattutto, senza aver riscoperto un sincero interesse verso la musica. Per iscrizioni, contattate il numero: 3297355099. Siete pronti a far vincere o perdere la vostra squadra? Ma, soprattutto, possedete l'X Factor, o meglio, il Kara Factor?

