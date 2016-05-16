Asino incollerito causa morte bimbo: dramma a Rosolini
di Redazione
16/05/2016
"La percezione che si ha nella vita cittadina non rispecchia la realtà. Tutti sono convinti che vivere in un centro urbano sia pericoloso, ma in realtà la principale causa di mortalità infantile sono gli incidenti stradali, che accadono più spesso in periferia, dove i bambini trascorrono molto tempo in macchina per spostarsi".Dopo aver analizzato molti centri urbani della Virginia, Lucy ha evinto che le più pericolose sono proprio le periferie e le zone rurali abitate da poche persone. I ragazzini che vivono in campagna passano più tempo in macchina rispetto a quelli che vivono in città, quindi rischiano maggiormente di diventare vittime di incidenti stradali. Non solo. Lo studioso americano ha anche scoperto che nelle aree rurali si registrano più casi di violenza scolastica:
"In certi ambienti, o sei dentro o sei fuori, i gruppi di appartenenza sono meno variegati ed è difficile venire accettati. E' quindi probabile che un bambino o un adolescente si ritrovi solo e sia vittima di bullismo".Non è d'accordo con lo studio americano la blogger Claudia Porta, che nel suo volume "La casa della prateria" ha esaltato la vita in campagna, la sua bellezza e il benessere che fornisce. La Porta, però, concorda con gli esperti americani che anche la vita di campagna ha qualche difetto:
"Come giustamente sottolinea questo studio, gli svantaggio di una vita in campagna possono essere legati alla distanza dalla scuola, dal posto di lavoro o da altri luoghi nei quali si svolgono le attività di svago".A Vanni Di Mauro, però, è costato caro vivere in campagna. Maledetta passeggiata sul calesse! Vivere in campagna sì, ma attenti alle insidie e ricordate di sorvegliare sempre i bimbi!
