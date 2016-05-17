Nicole Minetti, bikini 'piccante' su Instagram

"A volte non si capisce l'importanza di ciò che si ha... Nicole Minetti... Io ti amo".

"E' finita perché ho capito che voleva usarmi. E' stata un'avventura: è estate e sono single. Ho voglia di divertirmi. Mica ci si deve fidanzare con tutti. Il giorno che mi innamorerò metterò la testa a posto".

Che fine ha fatto l'ex igienista dentale e consigliera regionale Nicole Minetti? Tranquilli, Nicole sta bene, molto bene, da quando ha lasciato il mondo della politica, esperienza che, come lei stessa ha più volte rimarcato, non rifarebbe. La Minetti viaggia spesso, per svago e per lavoro, postando sui socialche la ritraggono in momenti diversi, anche durante pause rilassanti. Accantonate vicende politiche e giudiziarie, dunque, l'ex consigliera lombarda si diletta spesso e volentieri a postare scatti decisamente hot, come quello apparso recentemente su Instagram. Nicole ha fatto vedere ai suoi fan il suo primo bikini della stagione. A quanto pare, la Minetti ha superato la prova costume a pieni voti. C'era da aspettarselo, visto che lei ha sempre curato la sua forma fisica con alimentazione e allenamento in palestra. Il bikini indossato da Nicole Minetti è azzurro: il pezzo di sotto è nero e bianco. Nicole si mostra tonica, in una posa sensuale, con occhiali da sole. I fan, che la seguono giorno e notte, sono rimasti soddisfatti dello scatto e ne attendono altri. Certamente, nel corso dell'estate non mancheranno! Nicole Minetti, molto vicina aha certamente fatto parlare di sé più per la sua forma fisica che per le sue abilità politiche, non pensate? Non è una critica ma un dato di fatto. Nicole sta meglio sulle riviste patinate. E' indubbio. Oggi la Minetti fa la dj sulle spiagge diil selfie con il bikini azzurro è stato scattato proprio su una spiaggia spagnola. Insomma, dalla carriera politica a quella di dj. Speriamo che adesso Nicole riuscirà ad ottenere più successo, visto che la parentesi politica è stata alquanto fallimentare. L'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi fa la spola tra la Svizzera e la Spagna. In Italia non è stata vista recentemente; forse vuole stare un po' alla larga dai riflettori. Nicole sa bene far parlare di sé anche senza apparizioni pubbliche. Oggi ci sono i social che le permettono di mettere in mostra le sue curve, di interagire coi sui fan, decisamente tanti. Le sue foto mandano sempre in estasi, soprattutto gli uomini. Lo scorso marzo, ad esempio, tantissimi fan rimasero colpiti dal selfie in bianco e nero che mostrava Nicole su un letto, con un reggiseno che metteva in mostra il suo seno abbondante. Senza Instagram la Minetti non potrebbe vivere, e nemmeno i suoi fan. L'ex consigliera lombarda ha una vita sentimentale sicuramente 'vivace'. Le sono stai attributi, negli ultimi anni, flirt con numerosi personaggi famosi, anche configlio del cantante napoletano Gigi D'Alessio. I due si sono lasciati e rimessi insieme più volte. Adesso pare che la storia sia finita. Eppure Claudio si era invaghito di Nicole, tanto da scrivere su Instagram le seguenti parole:Tali parole non sembrano però aver convinto l'ex consigliera lombarda, visto che è stata immortalata con uomini diversi, ma non con Claudio D'Alessio. Il ragazzo deve mettersi l'animo in pace. Nicole, in fondo, è una grantanto da conquistare uomini del calibro di Fabrizio Corona. La storia con quest'ultimo, però, è stata fugace perché lei ha capito subito che l'ex paparazzo voleva usarla:Ora Nicole si diverte e lavora ad Ibiza. Chissà se riuscirà a mettere la testa a posto in Spagna, trovando magari l'uomo della sua vita, dopo tante avventure di pochi mesi?