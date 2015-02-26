Madonna cade ai Brit Awards, pubblico in ansia: "Sto bene"

E' diventato virale il video che mostra la caduta dalle scale durante i Brit Awards a Londra. I ballerini sono rimasti sbigottiti quando hanno visto l'artista cadere. A Madonna è andata bene, in fin dei conti, visto che non ha battuto la testa o la schiena, ma il lato b.

Dopo essersi rialzata, Madonna ha detto: "Armani mi ha agganciata. Il mio bellissimo capo è stato allacciato troppo stretto! Ma niente può fermarmi, l'amore mi ha tirato su. Grazie per tutti i vostri auguri. Io sto bene!".