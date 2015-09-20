Home Musica Madonna: Concerto Perfetto al Madison Square Garden, Pubblico in Estasi

20/09/2015

Madonna ha infiammato il Madison Square Garden di New York. Tanta musica ed entusiasmo. Un concerto perfetto. Chissà se sarà così anche a Torino? Il Rebel Heart Tour di Madonna ha elettrizzato, dunque, il Madison Square Garden mercoledì 16 e giovedì 17 settembre. La location, splendida come sempre, è stata teatro di uno dei più bei concerti dell'anno. Madonna è ancora vivace ed energica come una ragazzina, sebbene abbia 57 anni. Come sempre, la popstar ha dato vita a uno show unico, fatto non solo di musica ma anche di provocazioni ed effetti speciali. Madonna è entrata anche in una gabbia, tra ballerine vestite da monache provocanti. Sicuramente, la performance live di Madonna verrà criticata da molte persone, soprattutto dai moralisti, benpensanti e bigotti. A Madonna, tuttavia, non importerà nulla delle critiche; sono oltre 30 anni che si esibisce tra le critiche, eppure è sempre sulla cresta dell'onda! Sin dai tempi di "Like a Virgin", Madonna è stata sempre imitata, nello stile, da tantissime teenager e colleghe. Anche oggi l'artista è imitata da popstar talentuose. Madonna non ha nessuna intenzione di appendere il microfono al chiodo; anzi vuole esibirsi dal vivo il più possibile. Dopo l'uscita del nuovo disco "Rebel Heart", Madonna ha avviato la sua tournée Rebel Heart Tour, che la sta portando in giro per il mondo. Ricordiamo che Madonna Louise Veronica Ciccone si esibirà al Pala Alpitour di Torino (unico concerto in Italia) il 19, 21 e 22 novembre 2015. La popstar farà tappa anche in Sud Asia e Australia. E' proprio instancabile questa cantante! Una cosa è certa, quando canta Madonna il pubblico va in estasi. E' accaduto anche al Madison Square Garden di New York. Un dettaglio sulle coreografie: si vocifera che il corpo di ballo si sia allenato per oltre 4 mesi prima del concerto newyorkese. Molti personaggi importanti hanno assistito alla performace live, come Ariana Grande, grande fan di Madonna. Il pubblico presente al Madison Square Garden è andato in visibilio quando ha ascoltato i nuovi brani di Madonna così come 'cavalli di battaglia' mitici come "Who's that girl", "La Isla Bonita" e "Material Girl". A un certo punto, Madonna ha imbracciato un ukulele ed ha intonato "La vie en rose". "A volte sembro una cinica in amore ma sono una romantica in fondo. Credo che questa sia una delle più belle canzoni d'amore e voglio dedicarla a voi, alla città di New York", ha asserito.

