Home Attualità RECORD AGENTE LISA: OLTRE 180MILA 'LIKE', PROFILO FB POLIZIA DI STATO

RECORD AGENTE LISA: OLTRE 180MILA 'LIKE', PROFILO FB POLIZIA DI STATO

di Redazione 20/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grande successo di Agente Lisa, il profilo Facebook della Polizia di Stato che fornisce informazioni e consigli utili. Il profilo ha ottenuto, in poco tempo, tantissimi 'like' Sono oltre 187.000 i 'mi piace' incassati dall'Agente Lisa nelle ultime ore. Segno che l'iniziativa della Polizia di Stato ha riscosso successo. Grazie a tale profilo Facebook, la Polizia vuole essere più vicina ai cittadini, grazie a consigli e raccomandazioni. Gli italiani, a quanto pare, hanno apprezzato. Merito degli agenti che, ogni giorno, pubblicano post sulla pagina Facebook. Lo staff di poliziotti che elargisce consigli è formato da persone con molta esperienza 'sul campo'. L'Agente Lisa, innanzitutto, vuole evitare truffe e raggiri online. Non è un caso, dunque, che è stato pubblicato un post sull'imbroglio delle bollette: il messaggio ha raggiunto ben 8.000 condivisioni. Gli internauti italiani hanno gradito molto l'Agente Lisa e i suoi consigli quotidiani. Ora il profilo Facebook della Polizia di Stato è uno dei più visualizzati del Belpaese. Dal profilo Fb della Polizia di Stato si apprende che la pagina Facebook dell’Agente Lisa è stata creata nel 2009: "La Polizia di Stato utilizza Internet e i social network per informare, comunicare e ricevere informazioni. Attraverso Facebook e Twitter, favorisce la partecipazione, il confronto e il dialogo con i propri interlocutori. In questi spazi e con queste attività, la Polizia di Stato intende perseguire finalità istituzionali e di interesse generale". In un mese, hanno visitato il profilo Fb della Polizia di Stato oltre 2 milioni e mezzo di persone, soprattutto nella fascia d'età tra i 35 e i 44 anni. Gli internauti che 'frequentano' spesso l'Agente Lisa vivono a Milano, Napoli, Roma, Torino, Catania, Palermo e Genova. L'Agente Lisa non si riposa mai ed offre risposte e consigli 24 ore su 24, proprio come i poliziotti veri. Proprio entusiasmante ed utile questa iniziativa della Polizia di Stato, che dunque è diventata Polizia di Stato 2.0.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp