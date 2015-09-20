Home Scienza e tecnologia "STEVE JOBS": SECONDO TRAILER FILM DANNY BOYLE

20/09/2015

Steve Jobs sta per tornare nei cinema. In Italia è arrivato il secondo trailer della pellicola diretta da Danny Boyle e interpretata da un insuperabile Michael Fassbender "Steve Jobs" è un film che ha come cornice il 'dietro le quinte' della presentazione di 3 apparecchi Apple che hanno fatto la storia del colosso fondato da Jobs. "Steve Jobs" arriverà nei cinema il prossimo 21 gennaio 2016 e vuole sottolineare lo stravolgimento tecnologico determinato dal genio di Steve Jobs, visionario 'padre' della Apple. La nuova pellicola sul guru di Cupertino è diretta da Danny Boyle che ha scelto l'attore Michael Fassbender per la parte di Steve Jobs. A vestire i panni di Joanna Hoffman, ex responsabile marketing di Macintosh, è invece Kate Winslet. Sul web è apparso il secondo trailer di "Steve Jobs". Seth Rogen interpreta Steve Wozniak, amico di Jobs e co-fondatore di Apple. Jeff Daniels, invece, è John Sculley, ex amministratore delegato ella Apple. Il cast, dunque, è veramente stellare. A vestire i panni dell'ex fidanzata di Steve Jobs, Chrisann Brennan è Katherine Waterston. Il nuovo film su Steve Jobs, diretto da Boyle, è ispirato all'omonima biografia scritta da Walter Isaacson. [embed]https://youtu.be/9XEh7arNSms[/embed]

