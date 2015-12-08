Malattie respiratorie tormentano 7 milioni di italiani: diagnosi importante

7 milioni di italiani sono stati colpiti da malattie respiratorie come bronchite cronica, enfisema ed asma. Un italiano su 3, però, crede di non essere malato e quindi non ha ricevuto nessuna diagnosi

Medico Amico Day - Progetto Respiro

"Si tratta di patologie che possono essere prevenute e anche curate efficacemente se vengono diagnosticate in tempo. Se la diagnosi con strumenti standardizzati è precoce e viene seguita da terapie tempestive e appropriate, l'invalidità da malattie respiratorie può essere scongiurata o ritardata e queste possono essere gestite efficacemente dal medico di famiglia, lasciando allo specialista soltanto i casi più gravi, con maggiori risparmi e minori difficoltà per i pazienti".

Diagnosi precoce importante: sintomi non vanno sottovalutati

Non bisogna trascurare patologie respiratorie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Lo ricorda anche il, che ha promosso l'evento Medico Amico Day - Progetto Respiro, in programma sabato prossimo, 12 dicembre 2015. Chi vorrà potrà recarsi nei supermarket di 10 città italiane e controllare lamediante test diagnostici. Le città italiane che hanno aderito all'iniziativa sono Cagliari, Firenze, Bari, Bologna, Napoli, Torino, Pavia, Palermo, Trento e Treviso. I 300 milioni di alveoli polmonari depurano, quotidianamente, circa 19.000 litri d'aria. Se c'è una problematica respiratoria, però, è possibile perdere fino a. Massima attenzione, dunque! Ci sono patologie respiratorie che colpiscono ad ogni età, come l'asma. La bronchite cronica, invece, si presenta spesso dopo i 65 anni ma bersaglia anche il 40% dei fumatori. Il presidente Snami, Angelo Testa, ha dichiarato:L'e la, recentemente, possono essere tenute sotto controllo con medicinali formidabili. Il problema è che tali farmaci possono essere prescritti solo da un medico specialista. Ciò significa che molti pazienti con malattie respiratorie rinunciano alle cure perché non possono permettersi di pagare uno. Forse è meglio favorire l'accesso a tutti a tali medicinali, visto che molte patologie respiratorie, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva, causano ogni anno molte morti. La diagnosi precoce è determinante anche per le malattie respiratorie. Non bisogna sottovalutare, ad esempio,come espettorazione cronica, tosse o difficoltà a respirare.