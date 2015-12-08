Home Home Banane: malattia di Panama causerà estinzione, antidoto inesistente

di Redazione 08/12/2015

Brutta notizia per chi è ghiotto di banane. Un fungo killer potrebbe determinare l'estinzione di tale frutto. Lo hanno affermato alcuni scienziati dell'Università di Washington. Sarebbe la terribile malattia di Panama la causa dell'estinzione delle banane nel mondo? Probabilmente sì. Un fungo, che si trasmette anche con la terra presente nelle scarpe e nei macchinari, rappresenta un'insidia per le piantagioni di banane di tutto il mondo. I ricercatori americani temono che il fungo assassino possa, prima o poi, aggredire anche le piantagioni di banane del Sudamerica, dove viene prodotto oltre il 50% delle banane nel mondo. Il terribile fungo avrebbe già assalito le piantagioni di Taiwan, Indonesia e Cina. Gli scienziati temono che la variante del parassita Fusarium oxyporum, Tropical Race 4, possa affliggere anche le piantagioni sudamericane. E' proprio quest'ultima versione, infatti, che negli ultimi anni ha 'polverizzato' molte colture di banane nel mondo . I ricercatori di tutto il mondo, finora, non sono riusciti a creare un antidoto contro la malattia di Panama, quindi è probabile che nel giro di vari decenni non si potranno più mangiare più banane, poiché non ne resterà più nemmeno una nel mondo. E' una prospettiva alquanto apocalittica ma bisogna prepararci al peggio, anche perché è stato notato che molte piantagioni di banane, nel mondo, stanno penando non poco per tale parassita. Molti stanno puntando l'indice contro la produzione industriale di banane. I frutti, a quanto pare, vengono coltivati in zone ristrette. In pochi metri, solitamente, vengono coltivate molte banane. Ciò, invece, non accade in natura. Sotto accusa, dunque, la produzione industriale che, secondo molti esperti, rende più deboli le banane nei confronti dei parassiti. Le banane, dunque, stanno vivendo una crisi analoga a quella vissuta dalle patate in Irlanda, nell'800. Chissà se i ricercatori troveranno il metodo per evitare la scomparsa delle banane? Speriamo, anche perché sono frutti molto nutrienti e salutari.

