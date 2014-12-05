Manuel De Sica stroncato da arresto cardiaco: illustre musicista

Manuel De Sica, figlio di Vittorio e fratello di Christian, è morto. Il famoso musicista è stato stroncato da un attacco cardiaco.

Il celebre compositore, classe 1949, ha realizzato molte colonne sonore cinematografiche, incassando anche la nomination all'Oscar per la pellicola "Il giardino dei Finzi Contini", diretta da Vittorio De Sica, il padre. Manuel iniziò a comporre da quando aveva 20 anni, ottenendo il Globo d'oro per "Ladri di saponette", il Nastro d'argento per "Al lupo, al lupo" e il David di Donatello per "Celluloide".

Manuel si è sempre impegnato a diffondere i capolavori di Christian De Sica, il fratello. A quest'ultimo dedicò il volume "Di figlio in padre", pubblicato l'anno scorso.

Manuel De Sica è stato presidente dell'Associazione Amici di Vittorio De Sica, orientata al restauro delle opere del padre, nonché fondatore dell'Associazione Musica Ritrovata, che mira al recupero di capolavori musicali inediti o ignoti.

La musica di Manuel è stata eseguita da grandi artisti come Salvatore Accardo, Enrico Dindo, Danilo Rossi ed Ensemble Wien Berlin. Cantautori come Ella Fitzgerald, Tony Bennett e Dee Dee Bridgewater hanno interpretato brani del compianto fratello di Christian De Sica. Addio a un grande uomo e artista.