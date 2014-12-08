Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marco Carta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: "Credo in Dio"

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Uno dei cantanti più famosi venuti alla ribalta grazie a un talent show, Marco Carta, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha rilasciato un'interessante intervista.

Ricordiamo che Carta ha fatto uscire recentemente il suo nuovo album, che nel giro di poco tempo è divenuto disco di platino. Silvia Toffanin, dopo le rituali convenevoli, ha chiesto a Marco se si sente un cantautore arrivato, sebbene non abbia ancora compiuto 30 anni. L'artista sardo, senza indugiare, ha risposto: “Per me tutti quelli che lavorano e fanno estetica sono artisti quindi anche i miei genitori, che sono stati parrucchieri. Se non ce l’avessi fatta come cantante avrei sicuramente seguito la strada dei miei. Io sono cresciuto con la nonna, perché mia madre è mancata presto”. Marco ha dedicato alla madre scomparsa prematuramente il brano "Ti ricontrerò", uscito nel 2008.

Alla domanda se crede in Dio, Carta ha replicato: "Sì, ci credo, anche se non frequento la chiesa. Ma penso anche per questo che un giorno potrei reincontrare mia madre. E’ vero che spesso mi chiedo cosa avrebbe pensato di me, cosa mi avrebbe consigliato... non parlo tanto di queste cose, e mi sento un po’ emozionato. Ma sono convinto che un giorno mi dirà cosa pensa della strada che ho intrapreso e spero che possa esserne felice".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mara Venier sarà nuovo sindaco di Venezia? Proposta choc di Silvio Berlusconi

Articolo Successivo

Vegetariani: tentazione di mangiare carne è forte, pochi resistono

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016