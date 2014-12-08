Marco Carta ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: "Credo in Dio"

Uno dei cantanti più famosi venuti alla ribalta grazie a un talent show, Marco Carta, è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha rilasciato un'interessante intervista.

Ricordiamo che Carta ha fatto uscire recentemente il suo nuovo album, che nel giro di poco tempo è divenuto disco di platino. Silvia Toffanin, dopo le rituali convenevoli, ha chiesto a Marco se si sente un cantautore arrivato, sebbene non abbia ancora compiuto 30 anni. L'artista sardo, senza indugiare, ha risposto: “Per me tutti quelli che lavorano e fanno estetica sono artisti quindi anche i miei genitori, che sono stati parrucchieri. Se non ce l’avessi fatta come cantante avrei sicuramente seguito la strada dei miei. Io sono cresciuto con la nonna, perché mia madre è mancata presto”. Marco ha dedicato alla madre scomparsa prematuramente il brano "Ti ricontrerò", uscito nel 2008.

Alla domanda se crede in Dio, Carta ha replicato: "Sì, ci credo, anche se non frequento la chiesa. Ma penso anche per questo che un giorno potrei reincontrare mia madre. E’ vero che spesso mi chiedo cosa avrebbe pensato di me, cosa mi avrebbe consigliato... non parlo tanto di queste cose, e mi sento un po’ emozionato. Ma sono convinto che un giorno mi dirà cosa pensa della strada che ho intrapreso e spero che possa esserne felice".