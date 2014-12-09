Mara Venier sarà nuovo sindaco di Venezia? Proposta choc di Silvio Berlusconi

Mara Venier, celebre conduttrice televisiva ed attrice potrebbe avere un futuro da sindaco di Venezia. Non è una burla ma quanto ha rivelato lei stessa nelle ultime ore.

Mara, veneziana doc, ha riferito che, recentemente, nel corso della presentazione dell'ultimo libro di Alfonso Signorini, in un ristorante milanese chic, le si è avvicinato l'ex premier Silvio Berlusconi, dicendole la vorrebbe candidata alle prossime elezioni per la nomina del nuovo sindaco della città lagunare.

“Sono gratificata, ma anche spaventata. Non lo so, in questo momento direi di no”, ha risposto Mara Venier a Silvio Berlusconi. La Venier ha detto di esser molto 'stuzzicata' dalla proposta fattale dall'ex premier, anche perché Venezia, la sua città, è afflittada mille problemi. E poi fare il sindaco di tale città sarebbe una rivincita per lei, visto che i suoi genitori furono allontanati, tanti anni fa, perché non si potevano più permettere di pagare l'affitto di casa.

Intanto Mara è tornata a lavorare sulle reti Mediaset. “E’ una proposta che mi lusinga e mi onora ma mi sono presa un momento per riflettere. Io faccio le cose seriamente”, ha aggiunto la Venier, tornando a parlare della disorientante proposta del Cavaliere. Vedremo se Mara cederà.