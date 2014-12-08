Vegetariani: tentazione di mangiare carne è forte, pochi resistono

Nel mondo molte persone, a un certo punto della loro vita, scelgono di diventare vegetariane, ovvero abbandonare il consumo di qualsiasi tipo di carne.

Se da un lato ci sono molti vegetariani dall'altro è folta la schiera dei pentiti, ovvero di coloro che tornano sui loro passi, mangiando nuovamente carne e pesce. Perché si verifica questa inversione di tendenza? Se l'è chiesto anche Humane Research Council, che ha condotto uan ricerca per scoprire il motivo per cui tanti vegetariani, a un certo momento, decidono di tornare a mangiare tutto. La ragione è semplice: il timore di sentirsi esclusi a tavola o l'insorgenza di problemi di salute.

Tanti ex vegetariani hanno dichiarato che farebbero a meno di consumare carne e pesce ma gradualmente, come consigliano nutrizionisti ed esperti. E' decisamente bassa (circa il 16%) la percentuale dei vegetariani che si sentono felici per la loro scelta, non sentendosi minimamente frustrati a tavola.

Pare che il 50% circa dei vegetariani torni a consumare nuovamente carne dopo un anno; il 30%, invece, mantiene la sua 'fede alimentare' per soli 3 mesi. Insomma, pochi vegetariani resistono. La tentazione di tornare a mangiare carne e pesce è troppo forte.