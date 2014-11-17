Marco Mengoni: docente per un giorno alla Statale di Milano

Bella soddisfazione per Marco Mengoni, che sarà docente per un giorno. L'artista laziale, infatti, parlerà del suo nuovo progetto discografico il prossimo 20 novembre alla Statale di Milano.

Tanti studenti, dunque, sapranno qualcosa in più del nuovo capolavoro di Mengoni, preceduto dal singolo "Guerriero". Il cantautore parlerà, però, anche del futuro della musica.

Ad affinacare Mengoni ci sarà Federico Boni, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Una sezione dell'app ufficiale di Marco Mengoni è stata dedicata proprio all'evento.

Ricordiamo che il 21 novembre sarà on air il nuovo singolo di Mengoni che, nel 2015, tornerà ad esibirsi dal vivo in numerose città italiane.