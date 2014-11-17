Declino cognitivo si combatte a tavola: consumare molta frutta e verdura fresca

Il declino cognitivo si combatte a tavola. Lo sottolinea un'equipe di studiosi che ha scoperto la sussistenza della correlazione tra la variazione nel metabolismo del rame e insorgenza del morbo di Alzheimer.

Della scoperta si è parlato durante il convegno internazionale "Approccio non convenzionale alla malattia di Alzheimer: dalla ricerca alla cura" organizzato dal Policlinico Gemelli di Roma e dall'Ospedale Fatebenefratelli all'isola Tiberina.

Studiosi e nutrizionisti raccomandano di consumare molta frutta e verdura fresca, soprattutto spinaci e vegetali a foglia larga. Solo così si può allontanare la demenza.