Sarah Jessica Parker avvistata a Perugia: si gira "Tutte le strade portano a Roma"
di Redazione
17/11/2014
L'aeroporto di Perugia 'San Francesco d'Assisi' è stato scelto come location per girare diverse scene della pellicola "Tutte le strade portano a Roma", una commedia diretta da Ella Lemhagen e interpretata da Sarah Jessica Parker, nei panni di Maggie, una donna che fa il possibile rintracciare la figlia scappata di casa.
Oggi, a Perugia, è stata avvistata solamente la Parker. Nessuna traccia degli altri attori, come Paz Vega, Claudia Cardinale e Raoul Bova.
Le riprese perugine proseguiranno fino a stasera. La lavorazione della pellicola terminerà presumibilmente tra 2 settimane. Molte scene verranno girate anche a Roma e in cittadine laziali.
