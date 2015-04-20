Home Attualità Comprano orsacchiotto a 13 euro ma scoprono che ne vale 86mila

di Redazione 20/04/2015

Grande acquisto per una coppia di Bude, in Cornovaglia, che girovagando per mercatini, ha scoperto un preziosissimo Beanie Baby, ossia il pupazzo di un orsacchiotto molto noto nel Regno Unito! L'orsacchiotto è stato acquistato per solo 10 sterline, circa 13 euro ma Ryan Flanagan, 22 anni, appassionato di oggetti anni Novanta, ha capito subito che quello non si trattava di un classico Beanie Baby, ma di un oggetto in edizione limitata, creato in soli 100 esemplari, in onore di Lady Dian; un orsacchiotto, uno dei quali è ora in vendita su eBay per £ 62,500, ossia ben 86mila euro. Ryan e la fidanzata Leah Rogers, 20 anni, hanno messo l’orsacchiotto in vendita su eBay ad un un prezzo iniziale di £ 20.000, ossia oltre 27mila euro, in attesa del miglior acquirente! I rarissimi orsacchiotti stati creati nel 1997 in seguito alla morte della Principessa Diana, per raccogliere fondi per il Princess Of Wales Memorial Trust. Michela Galli

