Maria Elena Boschi, parla ex fidanzato: "Era la più sveglia dell'Università"

22/10/2014

Il rotocalco 'Chi' ha intervistato recentemente Tommaso Romoli, notaio fiorentino ed ex fidanzato di Maria Elena Boschi, attuale ministro del governo Renzi.

"Siamo stati insieme per un anno. Lei aveva vent'anni io venticinque. Lei era la ragazza più sveglia dell’Università, già allora era chiaro che aveva la stoffa per superare le altre", ha rivelato il 39enne, che oggi è un rampante notaio con studi a Firenze, Cembra (Trento) e Riva del Garda.

"La nostra storia è finita come finiscono tante storie a vent’anni. Perché ci si scopre diversi, perché alla fine le strade divergono. Insomma nessuna tragedia", ha sottolineato Romoli, sperando che la sua ex dalla grande stoffa possa, un giorno arrivare al Colle.

