Ragusa, uccide figlia durante lite per motivi economici

Redazione Avatar

di Redazione

22/10/2014

Ragusa - Ennesima tragedia consumatasi tra le mura domestiche. Un uomo ha sparato contro la figlia 37enne, uccidendola sul colpo, al termine di un violento alterco dovuto, probabilmente, a motivi economici.

Padre e figlia hanno iniziato a litigare in modo acceso ieri sera, sul tardi; poi la tragedia. L'episodio è avvenuto a Torrevecchia Carnazza, in provincia di Ragusa. L'uomo è fuggito ed ora è ricercato dai poliziotti.

