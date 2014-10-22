Apple gongola: vendite da capogiro, iPhone 6 piace

E' decisamente un bel momento per Apple, colosso hi-tech che, grazie al lancio dei nuovi iPhone, ha visto aumentare i suoi utili. Si pensi che nel quarto trimestre dell’esercizio fiscale sono stati venduti ben 39,3 milioni di melafonini, +16% rispetto al 2013. I dati hanno lasciato allibiti gli analisti.

Apple ha venduto 5,52 milioni Mac e 2,64 milioni iPod. Ieri è stato reso noto il fatturato trimestrale, che si attesta a 42,1 miliardi di dollari; l'utile netto trimestrale, invece, è pari 8,5 miliardi di dollari.

"Il nostro anno fiscale 2014 è un anno di record, fra cui il più grande lancio iPhone di sempre, con iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Stiamo entrando nella stagione natalizia con la gamma prodotti più forte di sempre, con innovazioni incredibili nei nostri nuovi iPhone, negli iPad e nei Mac, così come in iOS 8 e OS X Yosemite", ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple.