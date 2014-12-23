Dear Jack lavorano al video de "Il Mondo Esplode": brano che porteranno a Sanremo

I Dear Jack calcheranno il palco del Teatro Ariston, a febbraio 2015, in occasione del Festival di Sanremo. La giovane band porterà la canzone "Il Mondo Esplode". I Dear Jack concorreranno nella categoria dei big.

La band capitanata da Alessio Bernabei è impegnata attualmente a registrare il video ufficiale che verrà diffuso successivamente all'esibizione al Festival di Sanremo, che si svolgerà tra il 10 e il 14 febbraio 2015.

"Il Mondo Esplode" è un brano scritto, tra gli altri, da Piero Romitelli e Davide Simonetta. A curare la produzione artistica ci hanno pensato, invece, Diego Calvetti e Kekko Silvestre dei Modà.

I Dear Jack, come detto, stanno registrando la clip de "Il Mondo Esplode" e promettono ai fan che il video sarà "esplosivo".

"Oggi giornata intensa. Sul set de 'Il Mondo Esplode', diretto da Gaetano Morbioli. Vi regaliamo questo scatto in esclusiva, speriamo vi piaccia. Noi ci siamo divertiti un mondo, non vediamo l’ora di farvi ascoltare la canzone e farvi vedere questo video davvero 'esplosivo'!", hanno scritto i Dear Jack, postando qualche scatto dal set del video.