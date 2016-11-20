Mariana Rodriguez, tutta la verità
di Redazione
20/11/2016
Ora che sono passati diversi giorni dalla sua uscita dal reality, Mariana Rodriguez può fare il punto sulla sua avventura al GF Vip. Perché da quando è uscita le news di gossip l’hanno accostata a diversi presunti fidanzati ma in realtà non c’è nulla di vero e sono soltanto bufale costruite ad arte dalle riviste di gossip. Lo ha ribadito ancora una volta con forza, Mariana Rodriguez, intervista da Giada Di Miceli a ‘Non succederà più’ su Radio Radio: “Fino ad oggi ero fidanzata con Stefano De Martino che nemmeno conosco. Un giorno Bettarini, un giorno De Martino, ora il mio fidanzato mi lascia. Invece non è vero nulla”. La verità è che però se non avesse già avuto qualcuno che la aspettava fuori dal reality, un pensiero su Gabriele Rossi l’avrebbe fatto, anche se in realtà si è accorta alla fine del GF Vip che non era mai stato molto sincero. Quanto agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, con Valeria Marini non si è trovata perché lei si è approfittata delle sue debolezze per metterla in difficoltà e anche se adesso l’ha perdonata il suo giudizio non cambia. E secondo lei era un po’ gelosa del rapporto che la modella aveva instaurato con Stefano Bettarini. Oggi è rimasta in contatto con Elenoire Casalegno (“una tosta”), Stefano Bettarini e Bosco Cobos e intanto si è buttata sul lavoro. Dopo le apparizioni da Chiambretti ha altre proposte di lavoro interessanti, ma per scaramanzia non vuole dire nulla.
