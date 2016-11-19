Home Uomini e Donne News UeD: Camilla e Martina, che lite per Riccardo

di Redazione 19/11/2016

Riccardo Gismondi non sembra così vicino alla scelta come Clarissa Marchese e Claudio Sona, ma intanto le due corteggiatrici con le quali ha deciso di continuare il suo percorso come rivelano le ultime news di Uomini e Donne non si risparmiano colpi bassi. Camilla Mangiapelo e Martina Luchena non si sono mai risparmiate critiche e frecciatine. L’ultimo di Camilla, che ha postato un video diretto proprio a Martina, è un attacco alle origini della sua rivale. La Luchena infatti è di Torino, mentre Camilla è di Roma. E così nel breve filmato caricato su Instagram la Mangiapelo ricorda che i torinesi sono “falsi e cortesi”. Sono passati pochi minuti e Martina ha risposto: “Regalo ciucci e biberon, qualcuno penso che abbia bisogno di una grande ma grande scorta!!! L’invidia fa brutti scherzi, pensa al tuo che già fai fatica!”. Ma non è finita lì, perché la sua rivale sembra aver risposto con un brutto gesto (un dito medio alzato) ad una sua foto. Un attacco frontale che ha scatenato i fans di Martina. Come svelano le anticipazioni di UeD è partito un botta e risposta tra chi vorrebbe vedere insieme Riccardo e Martina da una parte, Camilla dall’altra che ha specificato come quel gesto non fosse assolutamente rivolto alla Luchena.La ragazza ha definito ridicoli quelli che le vogliono a tutti i costi mettere contro, intanto però in vista della prossima registrazione del Trono Classico e Gay l’atmosfera si scalda.

