Home Uomini e Donne News UeD: Ludovica Valli, clamoroso sfogo

News UeD: Ludovica Valli, clamoroso sfogo

di Redazione 21/11/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non è un periodo facile per Ludovica Valli, come confermano le ultime news di Uomini e Donne. L’ex tronista sembra ormai aver messo una pietra sopra al rapporto con Fabio Ferrara che solo sei mesi fa era stata la sua scelta nel people show di Maria De Filippi, ma non ne può veramente più di quelli che l’attaccano continuamente sul web, ora che ha scoperto quanto possano essere cattivi e senza tregua. L’ultimo attacco è arrivato quando Ludovica Valli si è sfogata lamentando la stanchezza per un lavoro e per le serate che la vedono in giro sempre. Molti le hanno fatto notare che i lavori logoranti in realtà sono altri e che a 20 anni non si dovrebbe lamentare, ma lei non ci sta. Così ha affidato al suo profilo un duro sfogo, confessando di essere sempre più stupita dalle piccolezze della gente che le vuole male. “Ti dico a 19 anni di provare a stare in giro per l’Italia, 6 giorni su 7 per lavoro, lontana dalla propria famiglia, dalle persone che ti amano, sempre sola come un cane in mezzo a gente FALSA e pronta a pugnalarti alle spalle”. Solo lo sconforto di un momento, oppure tutto quello che è successo negli ultimi mesi ha veramente provato così duramente la Valli da farle cambiare idea su quelle che sono le sue priorità sul futuro? In tutto questo Fabio continua a non parlare e a fare la sua vita, senza accennare ad una possibile riconciliazione che forse nemmeno lei vuole.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp