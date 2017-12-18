Home Home Mario Serpa e Claudio Sona fidanzati? Nuovi avvistamenti della coppia gay

Mario Serpa e Claudio Sona fidanzati? Nuovi avvistamenti della coppia gay

di Redazione 18/12/2017

Mario Serpa e Claudio Sona fidanzati... Di nuovo? Per la gioia dei Clamario la prima coppia gay di Uomini e Donne sarebbe stata pizzicata di nuovo insieme, tanto che da giorni di parla di nuovi avvistamenti nel cuore di Verona. Ecco la verità Uomini e Donne trono gay, I clamario in pena per Mario Serpa La passata edizione di Uomini e Donne ha visto il primo trono gay rappresentato da Claudio Sona, un percorso che è riuscito a incollare alla televisione milioni di telespettatori. Allo stesso modo però anche Mario Serpa, successivamente scelto dal tronista, è riuscito a conquistare il pubblico... Una storia d'amore senza precedenti, tanto che Claudio Sona conserva ancora uno dei primati più importanti di Uomini e Donne, ovvero la sua scelta è stata giudicata una delle più romantiche dello show. Nei mesi successivi però la favola per i Clamario non è andata come i fan speravano. Mario Serpa si è guadagnato il ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ma la sua relazione con Claudio Sona è finita per incomprensioni varie, tutte riguardanti l'ex fidanzato del tronista gay. Ad oggi però sembrerebbe che Claudio Sona e Mario Serpa stiano quasi tentando un avvicinamento. Sarà vero? Claudio Sona esce allo scoperto insieme a Mario Serpa? Secondo alcune news di gossip sembrerebbe che Claudio Sona sia uscito allo scoperto... Insieme a Mario Sepra. I Clamario sono già in delirio sui social e parlando di ritorno di fiamma. Claudio Sona e Mario Serpa la scorsa settimana si sarebbero incontrati a Verona, dove l'ex tronista vive e gestisce un locale. L'ex coppia avrebbe cercato un luogo lontano da occhi indiscreti... Ma i fan sono riusciti comunque a trovarli. Subito dopo però sia Claudio che Mario hanno preferito chiudersi nel loro silenzio stampa non commentando né la foto, né tanto meno l'avvistamento. L'unica cosa certa al momento è che i due sono tornati a seguirsi su Instagram, sarà l'inizio di qualcosa di più importante?

