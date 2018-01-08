Home Gossip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la verità sull'anello di fidanzamento

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la verità sull'anello di fidanzamento

di Redazione 08/01/2018

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono davvero pronti per il matrimonio? Subito dopo Grande Fratello Vip, le voci del gossip non fanno altro che parlare delle imminenti nozze della coppia nata sotto i riflettori della casa. Una parziale conferma Era arrivata attraverso una foto pubblicata su Instagram che mostrava un anello all'anulare sinistro della Rodriguez, ma ecco qual è la verità che si nasconde dietro l'anello di fidanzamento Ignazio Moser gli anni da ciclista e l'azienda di famiglia Ignazio Moser ospite di Domenica In ha raccontato i suoi anni da ciclista e i progetti lavorativi futuri. Il ragazzo ha raccontato a Cristina Parodi che lo sport in un certo qual modo è stato un mezzo che gli ha permesso di fortificare il suo legame con il padre, il campione Francesco Moser. L'aneddoto più carino che Ignazio ha raccontato a durante la sua intervista però riguarda appunto la sua infanzia. Durante il classico compito che "cosa vuoi fare da grande", il fidanzato di Cecilia Rodriguez, aveva risposto: "Voglio fare il campione di ciclismo". Ma non le cose vanno come noi programmiamo è Ignazio Moser, dopo l'addio allo sport e Grande Fratello Vip, Ah già in ballo diversi progetti futuri che non lo vedono protagonista soltanto in televisione ma bensì nella direzione dell'azienda si famiglia, affermata nella produzione di vini. Cecilia Rodriguez è la verità sull'anello di fidanzamento, matrimonio sì o no? La coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appena passato le prime feste natalizie e Capodanno insieme. Secondo il mondo del gossip le festività per la coppia sono state l'occasione perfetta per consolidare la propria unione. Ricordiamo che nel corso di un evento la stessa Cecilia Rodriguez ha confessato al pubblico che Ignazio ha già promesso di sposarla il prima possibile. In un primo momento la conferma del gossip era arrivata grazie ad una foto postata su Instagram, la quale egli ritraeva Ignazio e Cecilia in prossimità del Capodanno. Lo scatto però mostrano un dettaglio che non è passato inosservato, ovvero un bellissimo anello sull'anulare sinistro di Cecilia. La domanda dunque resta: matrimonio sì o no? Quello che sembrava un vero e proprio anello di fidanzamento in realtà altro non è che un regalo fatto da Belen alla sorella Cecilia. A chiarire il tutto è stato lo stesso Ignazio Moser che ha svelato di aver regalato alla fidanzata per Natale un semplice braccialetto. Che mantenga le distanze?

