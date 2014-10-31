Mario Testino compie 60 anni: Kylie Minogue esce dalla torta
di Redazione
31/10/2014
Il party organizzato per festeggiare i 60 anni del celebre fotografo Mario Testino si è trasformato in una sorta di parata di stelle. Testino è rimasto incantato quando ha visto uscire dalla torta nientemeno che Kylie Minogue.
"Ebbene sì... Sono uscita fuori da una torta cantando Happy Birthday a Mario Testino", ha scritto la Minogue su Twitter, pubblicando le foto della festa, a cui hanno partecipato top model del calibro di Kate Moss, Eva Herzigova e Naomi Campbell.
La Moss si è presentata con un vestito rosso, alquanto trasparente e pieno di paillettes. Mario non dimenticherà certamente una festa di compleanno del genere!
Articolo Precedente
"SpongeBob - Fuori dall'acqua": film ispirato a serie ideata da Hillenburg
Articolo Successivo
X Factor, Morgan critica Tomassini per scenografia: elimina gruppo
Redazione