Mario Testino compie 60 anni: Kylie Minogue esce dalla torta

31/10/2014

Il party organizzato per festeggiare i 60 anni del celebre fotografo Mario Testino si è trasformato in una sorta di parata di stelle. Testino è rimasto incantato quando ha visto uscire dalla torta nientemeno che Kylie Minogue.

"Ebbene sì... Sono uscita fuori da una torta cantando Happy Birthday a Mario Testino", ha scritto la Minogue su Twitter, pubblicando le foto della festa, a cui hanno partecipato top model del calibro di Kate Moss, Eva Herzigova e Naomi Campbell.

La Moss si è presentata con un vestito rosso, alquanto trasparente e pieno di paillettes. Mario non dimenticherà certamente una festa di compleanno del genere!

