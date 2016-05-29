Maserati Levante dà lavoro, altri 700 operai a Mirafiori
di Redazione
29/05/2016
"I lavoratori di Grusgliasco supporteranno la salita produttiva del modello grazie all'esperienza che hanno già maturato con le produzioni di Quattroporte e Ghibli".Mirafiori, in futuro, darà lavoro ad altri operai. Tale stabilimento, creato nel 1939, è certamente quello italiano più famoso al mondo e, fino ad oggi, vi hanno lavorato tanti operai provenienti da tutte le regioni italiane. Proprio a Mirafiori verrà costruito il primo Suv Maserati, glorioso marchio automobilistico italiano. Il nuovo veicolo della casa del Tridente si noterà sicuramente per le dimensioni (supera i 5 metri di lunghezza) e per la parte anteriore massiccia. Inutile dire che i contenuti e le motorizzazioni del Levante saranno al top. Un Suv potente, veloce e confortevole che sicuramente darà filo da torcere ai diretti concorrenti. I prezzi partono da 73.000 euro (versione diesel 3.0 V6 che eroga 275 CV). Per la versione a benzina (3.0 V6 da 430 CV) bisogna sborsare ben 91.000 euro.
Redazione
