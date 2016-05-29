Maserati Levante dà lavoro, altri 700 operai a Mirafiori

"I lavoratori di Grusgliasco supporteranno la salita produttiva del modello grazie all'esperienza che hanno già maturato con le produzioni di Quattroporte e Ghibli".

Il Suv Maserati Levante sarà una macchina straordinaria e porterà molto lavoro. A Mirafiori, infatti, oltre all'attuale forza lavoro arriveranno altri 700 operai, attualmente in cassa integrazione. Da domani, 30 maggio 2016, oltre 1.200 persone inizieranno a lavorare per la Maserati Levante. A Mirafiori verranno introdotti, infatti,. Altri 700 operai inizieranno a lavorare assieme ai 550 che tornati attivi nello stabilimento lo scorso febbraio. Una nota di Fca recita:Mirafiori, in futuro, darà lavoro ad altri operai. Tale stabilimento, creato nelè certamente quello italiano più famoso al mondo e, fino ad oggi, vi hanno lavorato tanti operai provenienti da tutte le regioni italiane. Proprio a Mirafiori verrà costruito il primo Suv Maserati, glorioso marchio automobilistico italiano. Il nuovo veicolo della casa del Tridente si noterà sicuramente per le(supera i 5 metri di lunghezza) e per la parte anteriore massiccia. Inutile dire che i contenuti e le motorizzazioni del Levante saranno al top. Un Suv potente, veloce e confortevole che sicuramente darà filo da torcere ai diretti concorrenti. Ipartono da 73.000 euro (versione diesel 3.0 V6 che eroga 275 CV). Per la versione a benzina (3.0 V6 da 430 CV) bisogna sborsare ben 91.000 euro.