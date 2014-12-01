Loading...

Massimo Giletti: mancamento durante Domenica in... l'Arena, pubblico in ansia

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2014

Ieri, durante il programma domenicale Domenica in... l’Arena, il presentatore Massimo Giletti si è sentito male.

Il conduttore ha iniziato a sudare: era impacciato e in difficoltà. Tutto ciò è successo durante il lancio di un servizio su vitalizi e case popolari. Il pubblico e i telespettatori si sono subito preoccupati per le condizioni di salute di Giletti che, terminato il servizio, ha detto: “Mi sono seduto perché ho avuto un mancamento”. Il malore non ha messo paura al conduttore, che ha continuato a dirigere la puntata come sempre.

“Comunicato : abbiamo visto Massimo sta meglio ringrazia e saluta tutti coloro che gli hanno dimostrato affetto!”, recita una nota pubblicata sulla pagina ufficiale Fb di Massimo Giletti.

