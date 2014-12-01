Net Neutrality, Ue contesta diritto fondamentale e servizi specializzati

Si torna a parlare di Net Neutrality. In ambito europeo si critica tale diritto fondamentale, facendosi spazio un emendamento che prevede la cancellazione sua e quella dei servizi specializzati.

Ricordiamo che che 8 anni fa Lawrence Lessig e Robert W. McChesney dissero: “Neutralità della rete significa semplicemente che tutti i tipi di contenuti Internet devono essere trattati allo stesso modo e viaggiano alla stessa velocità sulla rete. I proprietari delle connessioni di Internet non possono operare discriminazioni. Questo è il semplice ma geniale disegno ‘end-to-end’ che ha reso Internet una forza potente per il bene economico e sociale”.