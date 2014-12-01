Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Net Neutrality, Ue contesta diritto fondamentale e servizi specializzati

Redazione Avatar

di Redazione

01/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Si torna a parlare di Net Neutrality. In ambito europeo si critica tale diritto fondamentale, facendosi spazio un emendamento che prevede la cancellazione sua e quella dei servizi specializzati.

Ricordiamo che che 8 anni fa Lawrence Lessig e Robert W. McChesney dissero: “Neutralità della rete significa semplicemente che tutti i tipi di contenuti Internet devono essere trattati allo stesso modo e viaggiano alla stessa velocità sulla rete. I proprietari delle connessioni di Internet non possono operare discriminazioni. Questo è il semplice ma geniale disegno ‘end-to-end’ che ha reso Internet una forza potente per il bene economico e sociale”.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Massimo Giletti: mancamento durante Domenica in... l'Arena, pubblico in ansia

Articolo Successivo

Addio a Pierluigi Tabasso: 'padre' di "Stereonotte", programma radiofonico di successo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022