"Ogni maledetto Natale", tutti a Fiumicino per la presentazione
di Redazione
01/12/2014
Tantissime persone sono accorse a Fiumicino (Roma) durante la presentazione di "Ogni maledetto Natale", film diretto dalla triade di registi cineasti formata da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vedruscolo.
Accorsi all’Uci di Parco Leonardo anche molti attori che hanno interpretato il film, come Corrado Guzzanti, Valerio Mastrandrea e Francesco Pannofino. Tra coloro che si sono 'gustati' il film c'erano anche Paolo Bonolis e sua moglie, Claudia Cavalcanti e Patrizia Pellegrino.
"Ogni maledetto Natale" è un film comico su una festa molto amata e, al contempo, detestata da tantissimi italiani. Protagonisti della pellicola sono Giulia e Massimo, due ragazzi che si amano, sebbene appartengano a famiglie diverse (economicamente e intellettualmente).
Articolo Precedente
Gianna Nannini fa uscire "Hitalia": antologia di pezzi mitici, reinterpretazione in chiave rock
Articolo Successivo
Massimo Giletti: mancamento durante Domenica in... l'Arena, pubblico in ansia
Redazione