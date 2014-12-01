"Ogni maledetto Natale", tutti a Fiumicino per la presentazione

Tantissime persone sono accorse a Fiumicino (Roma) durante la presentazione di "Ogni maledetto Natale", film diretto dalla triade di registi cineasti formata da Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico e Luca Vedruscolo.

Accorsi all’Uci di Parco Leonardo anche molti attori che hanno interpretato il film, come Corrado Guzzanti, Valerio Mastrandrea e Francesco Pannofino. Tra coloro che si sono 'gustati' il film c'erano anche Paolo Bonolis e sua moglie, Claudia Cavalcanti e Patrizia Pellegrino.

"Ogni maledetto Natale" è un film comico su una festa molto amata e, al contempo, detestata da tantissimi italiani. Protagonisti della pellicola sono Giulia e Massimo, due ragazzi che si amano, sebbene appartengano a famiglie diverse (economicamente e intellettualmente).