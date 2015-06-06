Masterchef, Magnolia ricorre alla giustizia per verifica requisiti Callegaro

Magnolia, casa di produzione del talent culinario Masterchef, ha deciso di agire giudizialmente per verificare i requisiti di Stefano Callegaro, vincitore dell'ultima edizione del talent. A sollevare il polverone fu Striscia la Notizia, sottolineando che Callegaro è un cuoco professionista.

Riportiamo uno stralcio del comunicato di Magnolia: "Magnolia ha deciso di agire giudizialmente affinché sia accertata in maniera inequivocabile da un giudice competente la sussistenza o meno dei requisiti da parte di Callegaro per la partecipazione al programma".

Alla fine Magnolia ha compreso che il servizio di Striscia la Notizia non poteva non essere preso in considerazione.