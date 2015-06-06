Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Istat, lavoro chimera per giovani laureati: meno della metà trova impiego a 3 anni dal titolo

Redazione Avatar

di Redazione

06/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

E' veramente drammatica la situazione dei giovani italiani. Nel Belpaese ci sono 3,5 milioni di persone che potrebbero lavorare ma non lo fanno; 1,6 di esse non lo fanno perché ritengono che non lo troveranno mai. Lo ha sottolineato l'Istat, ricordando che in Italia ci sono ancora 3,3 milioni di disoccupati.

Rattrista anche la condizione dei laureati italiani: meno della metà lavora entro 3 anni dal conseguimento del titolo. Precisamente, solo il 49,6% dei laureati riesce a trovare un impiego entro 3 anni dalla laurea. Solo la Grecia riesce a fare peggio dell'Italia. C'è da riflettere.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trapianto di cranio e cuoio capelluto: Jim Boyes torna a vivere

Articolo Successivo

Masterchef, Magnolia ricorre alla giustizia per verifica requisiti Callegaro

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025