Istat, lavoro chimera per giovani laureati: meno della metà trova impiego a 3 anni dal titolo

E' veramente drammatica la situazione dei giovani italiani. Nel Belpaese ci sono 3,5 milioni di persone che potrebbero lavorare ma non lo fanno; 1,6 di esse non lo fanno perché ritengono che non lo troveranno mai. Lo ha sottolineato l'Istat, ricordando che in Italia ci sono ancora 3,3 milioni di disoccupati.

Rattrista anche la condizione dei laureati italiani: meno della metà lavora entro 3 anni dal conseguimento del titolo. Precisamente, solo il 49,6% dei laureati riesce a trovare un impiego entro 3 anni dalla laurea. Solo la Grecia riesce a fare peggio dell'Italia. C'è da riflettere.