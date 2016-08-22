Home Uomini e Donne Matrimonio Cristian e Tara e il disdegno di Alessia Messina

Matrimonio Cristian e Tara e il disdegno di Alessia Messina

di Redazione 22/08/2016

Alcuni giorni fa Cristian e Tara hanno parlato del loro matrimonio in un intervista rilasciata al settimanale Di Più. La coppia formatasi a uomini e donne ha parlato lungamente delle loro nozze e del fatto che non si sposeranno più il 2 settembre 2016. Ma la coppia ha anche parlato di un ex corteggiatrice del trono classico, Alessia Messina. Quest'ultima ha risposto alle accuse che gli sono state fatte lasciando tutti a bocca aperta. Scontro a distanza tra Alessia Messina e Tara Gabireletto Tornando al matrimonio possiamo dirvi che la coppia di uomini e donne non si sposerà più il 2 settembre in quanto al comune la data non era disponibile. Ovviamente i festeggiamenti rimarranno fissati per il 2 settembre, mentre il matrimonio al comune sarà celebrato il 30 agosto 2016. I moltissimi fan della coppia si sono allarmati quando hanno letto la notizia in merito allo spostamento della data del matrimonio, ma poi si sono tranquillizzati quando i due hanno dichiarato che si sposeranno solo in anticipo. Il matrimonio di Tara e Cristian dovrebbe andare in diretta anche su Pomeriggio Cinque, ma adesso che le due cerimonie saranno separate, i fan si chiedono se i video del matrimonio andranno entrambi in diretta o se ci sarà uno speciale? Nell'intervista rilasciata dalla coppia, Tara ha anche fatto alcune affermazioni su Alessia Messina e sulla presunta foto scattata con Cristian tempo fa. Inizialmente Tara aveva difeso l'ex corteggiatrice di uomini e donne, ma poi qualche cosa sembra essere cambiata. Tara ha dichiarato che forse Alessia come tante altre donne ha usato la loro crisi d'amore solo per avere visibilità. Ovviamente non poteva mancare la risposta di Alessia Messina che sui social ha scritto “Francamente me ne infischio”, ed i fan hanno attribuito l'hashtag proprio alla coppia di uomini e donne Cristian e Tara.

