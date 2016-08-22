Home Uomini e Donne Anticipazioni oggi Uomini e Donne, Ludovica e Fabio torneranno insieme?

di Redazione 22/08/2016

Le vicende sentimentali legate alla coppia di uomini e donne, Ludovica e Fabio continuano ancora ad interessare il pubblico del Talk Show condotto da Maria De Filippi. A quanto pare alcune anticipazioni oggi ci fanno intendere che tra la coppia potrebbe rinascere l'amore. Anche un ex tentatore di temptation island ha commentato la fine della storia d'amore tra Ludo e Fabio. Il tentatore è Leonardo Silvestri, in molti lo ricorderanno in quanto tentatore scelto da Valentina Vassallo all'interno del reality di Canale 5. Fabio Ferrara e Ludovica Valli sono tornati insieme? Le anticipazioni oggi ci fanno notare che Lenoardo Silvestri al sito IsaeChia ha rilasciato un intervista, nella quale ha affermato che Ludovica Valli lo ha colpito dal primo momento in cui l'ha vista. Infatti il ragazzo ha detto che delle donne oltre all'aspetto fisico gli interessa anche il carattere e i comportamenti. Proprio i comportamenti di Ludovica Valli lo hanno incuriosito, del resto proprio gli atteggiamenti dell'ex tronista di uomini e donne hanno incuriosito anche Fabio Ferrara in trasmissione. Leonoardo Silvestri ha dichiarato che secondo lui Ludovica è molto presa da Fabio ma che il suo potrebbe non essere un vero e proprio amore, ma solo un capriccio, ovviamente questi sono i suoi pensieri personali. L'esperienza di Ludovica a Temptation Island l'ha aiutata molto a crescere secondo Silvestri, e forse proprio questo è stato il motivo della rottura con Fabio. Inoltre l'ex tentatore ha anche detto di sperare che tutto si risolvi per il meglio, in quanto Ludovica e Fabio formano davvero una bellissima coppia. Al momento non ci sono ulteriori informazioni ma se volete news e anticipazioni sul mondo di uomini e donne potete seguire questo sito per restare sempre aggiornati.

