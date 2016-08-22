Uomini e Donne Classico, ultime news sui tronisti
di Redazione
22/08/2016
Tra pochissimi giorni partiranno le registrazioni della nuova stagione del programma condotto da Maria De Filippi, uomini e donne classico. In questo articolo vi daremo le ultime news sui tronisti che parteciperanno alla prossima edizione. I fan ovviamente in questi giorni scalpitano in quanto ci sono moltissime indiscrezioni e novità che riguardano il talk show di Canale 5. Alcuni giorni fa un post di Raffaella Mennoia sui social ha fatto intendere che la redazione ha trovato i suoi tronisti, nei casting avvenuti a giugno.
News tronisti, uomini e donne classico 2016-2017Stando alle ultime news che riguardano uomini e donne classico sembra che la prima puntata della trasmissione condotta da Maria De Filippi dovrebbe andare in onda il prossimo 12 settembre 2016. Le registrazioni invece riprenderanno tra qualche giorno, il 26 agosto 2016. Non dovrebbero mancare alle prime registrazioni gli opinionisti, compresa Tina Cipollari reduce dall'esperienza a Pechino Express. Ovviamente anche quest'anno ci sono moltissime novità che riguarderanno il trono classico di uomini e donne, ma una delle news che ha attirato moltissimo l'attenzione dei fan è quella del nuovo format dedicato interamente al trono gay. Tra gli aspiranti tronisti del trono gay dovrebbe esserci Emanuele Maringola. Mentre il primo nome che si è fatto per il trono classico è quello di Francesco Pelide, il ragazzo ha 26 anni, vive a Pavia ed è un modello. Ovviamente la redazione sta tenendo segrete alcune news per la prossima stagione per ottenere un effetto sorpresa nelle prime puntate. Non appena ci saranno aggiornamenti li riporteremo su questo sito.
