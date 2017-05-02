Mattia Marciano Facebook: messaggio speciale per Desirée
di Redazione
02/05/2017
Le nuove registrazioni del Trono Classico di Uomini e Donne saranno fondamentali per capire anche il destino di Mattia Marciano. Il giovane corteggiatore napoletano dopo le incertezze delle prime settimane aveva deciso di puntare dritto su Desirée Popper, ma tutto è cambiato nelle ultime registrazioni quando il corteggiatore si è infuriato perché la bella brasiliana ha parlato del loro primo bacio come di una cosa normale e se n'è andato, inseguito da Rosa Perrotta che ha voluto a tutti i costi parlare con lui. Quindi cosa succederà alla ripresa? Mattia deciderà di andare fino in fondo non mettendo più piede negli studi di Uomini e Donne oppure farà il suo grande rientro come era già successo ad altri colleghi in passato? Qualche indizio in questi giorni Mattia Marciano lo ha offerto attraverso il suo profilo Facebook sempre molto frequentato dalle sue fans, soprattutto nelle ultime ore quando ha postato un messaggio che sembra diretto a Desirée: “Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta!”. Un messaggio attivato a poche ore da un 'like' che lo stesso corteggiatore ha messo al commento di una fans di Desirée con i complimenti per il percorso a Uomini e Donne. Mattia sembra far capire chiaramente di voler fare un passo indietro, sempre che la tronista brasiliana gli dia un motivo valido per farlo anche se per il momento la Popper non si è espressa come invece ha fatto Rosa Perrotta che sembra molto interessata al ragazzo. E allora come si comporterà Marciano, si rimangerà le sue parole per proseguire il cammino come corteggiatore o sarà un addio definitivo?
