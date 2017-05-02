Mattia Marciano Facebook: messaggio speciale per Desirée

Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta! Un post condiviso da Mattia Marciano (@mattia_marciano) in data: 30 Apr 2017 alle ore 02:59 PDT

Le nuove registrazioni deldisaranno fondamentali per capire anche il destino di. Il giovane corteggiatore napoletano dopo le incertezze delle prime settimane aveva deciso di puntare dritto su, ma tutto è cambiato nelle ultime registrazioni quando il corteggiatore si è infuriato perché la bella brasiliana ha parlato del loro primo bacio come di una cosa normale e se n'è andato, inseguito dache ha voluto a tutti i costi parlare con lui. Quindi cosa succederà alla ripresa?deciderà di andare fino in fondo non mettendo più piede negli studi dioppure farà il suo grande rientro come era già successo ad altri colleghi in passato? Qualche indizio in questi giornilo ha offerto attraverso il suo profilosempre molto frequentato dalle sue fans, soprattutto nelle ultime ore quando ha postato un messaggio che sembra diretto a Desirée: “Ci vogliono settantadue muscoli per fare il broncio ma solo dodici per sorridere. Provaci per una volta!”. Un messaggio attivato a poche ore da un 'like' che lo stesso corteggiatore ha messo al commento di una fans dicon i complimenti per il percorso a. Mattia sembra far capire chiaramente di voler fare un passo indietro, sempre che la tronista brasiliana gli dia un motivo valido per farlo anche se per il momento la Popper non si è espressa come invece ha fattoche sembra molto interessata al ragazzo. E allora come si comporterà Marciano, si rimangerà le sue parole per proseguire il cammino come corteggiatore o sarà un addio definitivo?