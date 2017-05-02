Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti in crisi? L'ex tronista incontra Claudio D'Angelo
di Redazione
02/05/2017
Sonia Lorenzini e Emanuele Mauti già in crisi? La coppia, una volta conclusa la parentesi di Uomini e Donne ha deciso di allontanarsi per un po' dalle scie del gossip italiano, tanto da far nascere un grande dubbio fra i fan: come procede la loro relazione? L'ipotesi di una crisi fra i due trova fondamento in una news che deve come protagonista la Lorenzini... L'ex tronista incontra Claudio D'Angelo, come mai? Sonia Lorenzini ancora una volta protagonista del gossip italiano! L'ex tronista è già in crisi con il fidanzato Emanuele Mauti? La Lorenzini dopo gli ultimi avvenimenti di Uomini e Donne, i quali hanno messo a dura prova la sua nascente relazione con il pallanuotista, ha deciso di allontanarsi dal mondo del gossip... Anche se questo sembra tenerla costantemente sotto controllo. Osservando i canali social di Sonia Lorenzini possiamo facilmente notare che l'ex tronista ha deciso di mostrarsi sempre meno. L'ultimo post con Emanuele Mauti risale a poco più di due giorni fa. Nel frattempo però ecco che arriva la fatidica notizia che sconvolge tutti: Sonia Lorenzini incontra Claudio D'Angelo, come mai? Qualcuno ha anche fatto riferimento a un ipotetico tradimento, sarà vero? Sonia Lorenzi e Claudio D'Angelo nuovamente insieme? I due si sarebbero incontrati qualche settimana fa in occasione di uno speciale di Uomini e Donne, qualcuno ha ipotizzato anche un tradimento ma la verità è un'altra... A spiegare tutto è stato lo stesso Claudio D'Angelo durante un'intervista a Radio Free Station: "L’ho incontrata allo speciale, ci siamo saluti e mi ha presentato il suo ragazzo attuale. Abbiamo fatto scelte diverse ed è andato bene ad entrambi perché tutti e due abbiamo avuto il lieto fine".
