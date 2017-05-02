Home Gossip Selfie le cose cambiano, anticipazioni giudici e mentori

Selfie le cose cambiano, anticipazioni giudici e mentori

di Redazione 02/05/2017

Ormai è tutto pronto: lunedì 8 maggio in prima serata su Canale 5 comincerà la nuova stagione di Selfie-.Le cose cambiano, lo show che ha riportato Simona Ventura a Mediaset. Toccherà ancora una volta a lei condurre la trasmissione, ma intorno ci saranno moltissime novità perché il cast dei protagonisti si arricchisce con diversi volti nuovi a cominciare da Belen Rodriguez e l'ex protagonista di Amici, Mattia Briga. Belen Rodriguez, smentendo così le liti con Maria De Filippi che è l'ideatrice e produttrice di Selfie-Le cose cambiano, secondo le ultime anticipazioni tv ricoprirà il ruolo di inviata tornando così a lavorare con l'ex marito Stefano De Martino a distanza di oltre un anno da Pequeños Gigantes ma soprattutto a pochi mesi dal divorzio con il ballerino napoletano. Ma non è l'unica novità in vista, perché in giuria è cambiato molto: dei vecchi protagonisti sono rimasti solo De Martino e Alessandra Celentano, mentre hanno salutato lo show Aldo Montano, ma anche Ivan Zaytsev, Simone Rugiati, tutti alle prese con i lori impegni sportivi e professionali, così come Paola Caruso che attualmente è la concorrente più chiacchierata a Supervivientes, la versione spagnola dell'Isola dei Famosi. Tante quindi le facce nuove tra i giurati: in primis Mattia Briga, lanciato da Amici 2014 quando arrivò secondo dietro a Stash e The Kolors. Secondo le anticipazioni tv insieme a lui anche Platinette, il professore e scrittore Stefano Zecchi, il giornalista Giampiero Mughini, ma anche l'attore Alex Belli e la showgirl Pamela Camassa, compagna da anni di Filippo Bisciglia che tornerà prossimamente con Temptation Island 2017

