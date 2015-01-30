Loading...

Maurizio Arcieri è morto: addio al fondatore dei Krisma, collaborò con Subsonica e Battiato

30/01/2015

Lutto nel mondo della musica. Ieri è morto in una clinica a Laveno Mombello (Varese), il cantautore Maurizio Arcieri. Una lunga malattia lo ha stroncato.

La notizia è stata confermata dal vicesindaco di Castelveccana, comune dove Arcieri insieme alla sua compagna Cristina. Maurizio deve essere ricordato anche per il suo carisma e la sua poliedricità; non solo perché fondò i New Dada e i Krisma.

Arcieri non amava il mondo ovattato della musica italiana e per questo trascorse molto tempo all'estero, dove collaborò con molti personaggi famosi del pop e del punk.

Maurizio, come molti altri cantanti di quei tempi, diventò anche attore di fotoromanzi. Grazie ai Krisma, duo da lui fondato, il biondo cantante ottenne un successo formidabile. Alla fine degli anni '90 Arcieri collaborò anche con i Subsonica e Franco Battiato.

