Addio a Charles Townes: 'padre' del laser, vinse Nobel per la Fisica

E' morto un grande scienziato verso cui, tutti noi siamo in debito. Lo scorso 29 gennaio si è spento Charles Townes, fisico e inventore americano, creatore del laser assieme ai ricercatori russi Aleksandr Michailovic Prochorov e Nikolaj Gennadievic Basov. Aveva 99 anni.

Townes e i suoi due colleghi vinsero il Nobel per la fisica nel 1964 per il "fondamentale lavoro nel campo dell'elettronica quantistica, che ha portato alla costruzione di oscillatori e amplificatori basati sul principio del maser-laser".

Charles, classe 1915, lavorò anche presso i Bell Labs: fondamentale fu il suo apporto per creare apparati radar, determinanti durante il secondo conflitto mondiale. Townes si dedicò, nella seconda parte della sua vita, all'elettronica quantistica.