Amsterdam, uomo armato irrompe in sede Nos: bloccato

Redazione

di Redazione

30/01/2015

Tanta paura, ieri, ad Amsterdam, nella sede della tv nazionale Nos. Un uomo in giacca e cravatta è entrato armato di pistola, pretendendo di essere mandato in onda.

L'incursione dell'uomo è avvenuta durante il tg serale. Subito, il personale di sicurezza si è messo in moto, rendendo inoffensivo l'uomo. L'arma che aveva in mano, a quanto pare, era una pistola giocattolo. Il tg, ovviamente, è stato interrotto e le persone che si trovavano all'interno dell'edificio evacuate.

Non si conosce attualmente l'identità dell'uomo che ha fatto irruzione nella sede dell'emittente Nos, né le ragioni del gesto. Sul web è stato diffuso un video che mostra quanto avvenuto ieri ad Amsterdam.

