Liam Hemsworth vegano più sexy del 2016 per la Peta
di Redazione
09/07/2016
Liam Hemsworth uno dei tanti vip veganOrmai sembra che negli Usa, soprattutto ad Hollywood, la dieta vegana sia diventata un cult. Sempre più artisti e vip, come Liam Hemsworth, decidono di non consumare più non solo la carne ma tutti i cibi di origine animale. Lo stile alimentare vegan, insomma, piace e anche molto ad Hollywood. Dopo essere stato insignito dell'importante riconoscimento dalla Peta, Liam Hemsworth ha affermato riguardo alla esperienza vegana:
"E pensare che un nutrizionista mi aveva suggerito che con il mio gruppo sanguigno avrei dovuto mangiare più carne. L'ho fatto e stavo peggio. Poi un giorno Woody Harrelson, vegano da 30 anni, mi ha convinto. Ora sto benissimo".
Perché Liam ha smesso di mangiare carne?Liam Hemsworth e Woody Harrelson sono solo due dei tanti attori che, negli ultimi anni, hanno abbracciato il veganesimo'. Tra i vip che hanno iniziato a seguire la dieta vegana ricordiamo Demi Moore, Michelle Pfeiffer, Pamela Anderson e Anne Hathaway. I motivi per cui si diventa vegani sono vari, tra cui il rispetto degli animali. Da anni la Peta si batte contro le crudeltà sugli animali, invitando la popolazione mondiale ad apprezzare lo stile alimentare vegano. L'anno scorso, nel corso di un'intervista, Liam Hemsworth ha spiegato il motivo per cui ha smesso di mangiare carne e prodotti di origine animale: "Dopo tutte le informazioni che ho raccolto circa il maltrattamento degli animali, non ho potuto continuare a mangiare carne. Più ne ero consapevole e più allontanavo l'idea di mangiare carne". Il medico aveva consigliato a Liam di mangiare molta carne rossa, dopo un esame accurato. L'attore ha rivelato, però, che più carne mangiava e più si sentiva male. Provvidenziale è stato il consiglio dell'amico Woody Harrelson, che lo ha portato sulla strada del veganesimo.
