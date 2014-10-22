Metro cubo più freddo dell'Universo ottenuto con CUORE

Un team di scienziati è riuscito ad ottenere il metro cubo più freddo dell’Universo. La sperimentazione CUORE è stata portata avanti presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN. In soldoni, gli scienziati sono riusciti a portare una sorta di armatura fatta di rame, con volume di un metro cubo, alla temperatura di 6 millikelvin.

Mai, finora, nessuno era stato in grado di lambire una temperatura simile, molto vicina allo zero assoluto con una struttura avente un volume del genere. La struttura di rame è stata raffreddata per 15 giorni.

"Si tratta di un risultato importante che testimonia come la scienza italiana raggiunga un solido primato nella tecnologia dell'ultrafreddo grazie all’integrazione e alla collaborazione tra ricerca, università e aziende. La temperatura raggiunta nel criostato dell’esperimento, 6 millikelvin, equivale a -273,144 gradi centigradi, una temperatura vicinissima allo zero assoluto pari a -273,15 centigradi. Nessuno ha mai raffreddato a queste temperature una massa di materiale ed un volume simili", ha dichiarato Carlo Bucci, ricercatore INFN.