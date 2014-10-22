Loading...

Roma, turisti francesi ubriachi entrano in fontana del '500: multati

22/10/2014

Si dice che gli italiani siano degli incivili. Anzi, spesso, gli italiani vengono ritratti come delle persone maleducate e impertinenti. Beh, allora come dovremmo definire i sei giovani francesi che, a Roma, sono entrati in una fontana del '500 nei pressi di piazza Madonna dei Monti. I ragazzi, probabilmente ubriachi, sono stati bloccati dalle forze dell’ordine: erano bagnati. Le persone che si trovavano nei paraggi sono rimaste allibite quando hanno visto i francesi entrare, senza nessun permesso, nella fontana.

Ogni ragazzo dovrà pagare un multa di 269 euro. L'episodio è avvenuto la scorsa notte, verso le 3.30. Che dire? Comportamenti del genere sono inammissibili. La Capitale, così come ogni altra città, non merita un turismo così deleterio. L'assessore capitolino Leonori ha parlato di "offesa alla città di Roma".

