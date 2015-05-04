Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Michael Blake è morto: scrittore di "Balla coi lupi", aveva 69 anni

Redazione Avatar

di Redazione

04/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Addio a Michael Blake, grande scrittore che diede vita anche a "Balla coi lupi", romanzo che ispirò l'omonimo e celebre film di Kevin Costner. Blake aveva 69 anni e lottava da tempo contro una brutta malattia. Lo scrittore è deceduto nel suo ranch  a Tucson, in Arizona.

Il libro "Balla coi lupi" è stato tradotto in 15 lingue ed ha venduto solo negli Staret ben 3 milioni e mezzo di copie. Un vero successo. Blake curò anche la sceneggiatura del film di Coster, per cui vinse l'Oscar.

Il 'padre' di "Balla coi lupi" iniziò a scrivere quando era membro dell'Air Force americana. Blake era molto attivo anche nell'ambito del sociale, per cui ottenne molti premi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sale il Pil mondiale, scendono le emissioni di CO2

Articolo Successivo

Pavia, strappa pezzo di lingua al compagno: era tornato tardi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018