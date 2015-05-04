Michael Blake è morto: scrittore di "Balla coi lupi", aveva 69 anni

Addio a Michael Blake, grande scrittore che diede vita anche a "Balla coi lupi", romanzo che ispirò l'omonimo e celebre film di Kevin Costner. Blake aveva 69 anni e lottava da tempo contro una brutta malattia. Lo scrittore è deceduto nel suo ranch a Tucson, in Arizona.

Il libro "Balla coi lupi" è stato tradotto in 15 lingue ed ha venduto solo negli Staret ben 3 milioni e mezzo di copie. Un vero successo. Blake curò anche la sceneggiatura del film di Coster, per cui vinse l'Oscar.

Il 'padre' di "Balla coi lupi" iniziò a scrivere quando era membro dell'Air Force americana. Blake era molto attivo anche nell'ambito del sociale, per cui ottenne molti premi.