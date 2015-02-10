Sanremo, Chiara Galiazzo teme di cadere dalle scale: "Ho conosciuto una grande popolarità"

Tra i Big della 65esima edizione del Festival di Sanremo c'è Chiara Galiazzo, per la seconda volta sul palco dell'Ariston.

Chiara è cambiata e vuole farlo capire al pubblico. "Sono serena con me stessa. So chi sono, la ragione per la quale vado al Festival. L'unica preoccupazione è riuscire a trasmettere al pubblico questa metamorfosi. E non cadere dalle scale", ha detto la trionfatrice di X Factor 6 durante un'intervista a Gente.

"Mi sono chiusa per un anno ad ascoltare dischi, a dormire, a leggere. Ho divorato biografie di grandi donne della musica, da Bille Holiday a Edith Piaf. Mi sono presa il tempo per ritrovarmi. Quelli che mi avevano amata a X Factor erano perplessi a vedermi negli spot. Chi pensava fossi la Florence Welch italiana si sentiva tradito dalla mia svolta pop. La verità è che mi stavo disorientando da sola... Com'è che si dice? Per trovarsi bisogna prima perdersi... Sia chiaro, non rimpiango niente di quello che ho fatto, ho preso ogni scelta con consapevolezza, con la leggerezza di chi vuole sfruttare un momento pensando che forse non tornerà più. Ho conosciuto una grande popolarità, forse ho fatto qualche errore, ma quando si viene investiti da un’onda fragorosa nessuno riesce a rimanere in piedi e fermo. Mi sono tuffata in esperienze diverse e ripeterei tutto, perché questa determinazione che oggi ho dentro è figlia di quanto ho vissuto. Ciò che mi manca, ora, è far arrivare agli altri la svolta che è già avvenuta in me", ha aggiunto Chiara.