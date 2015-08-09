Home Musica Mika, scritta omofoba su locandina concerto Firenze: "Volevo lasciare stare"

di Redazione 09/08/2015

Mika aveva deciso di non esibirsi più a Firenze, il prossimo 30 settembre, dopo che sui manifesti relativi alla sua performance live era apparsa una scritta omofoba Una fan di Mika aveva postato su Instagram la scritta omofoba, letta tra l'altro dallo stesso artista. Per convincere Mika a non demordere è nato l'hashtag #rompiamoilsilenzio, a cui hanno aderito in poco tempo tantissime persone. "Avevo visto la scritta sui miei manifesti e il mio istinto era di lasciar stare... Che l'odio di alcune persone, una cosa che conosco bene, era meglio ignorarlo, ma voi avete ragione", ha scritto Mika su Twitter. Mika ha ricordato che nessuno deve temere chi discrimina, visto che l'amore "fa quello che vuole".

